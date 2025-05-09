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وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة

بقلم نادية بن طاهر
وفاة 5 أشخاص في الحوادث خلال 24 ساعة
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توفي 5 أشخاص، في حوادث المرور التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 3907 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 22 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية، 211 تدخل، في عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وجرح 251 آخرين.

وفيما يخص حوادث الغاز، سجلت مصالح الحماية المدنية، 4 تدخلات، تم خلالهم إسعاف شخصين، وتسجيل حالة وفاة.

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