وفاة 5 أشخاص وإصابة 158 آخرين في حوادث المرور خلال يوم

سجلت وحدات الحماية المدنية 2688 تدخلا في عــدة مناطق مختلفة من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، منها 15 تدخلا من أجل حوادث المرور والتي خلفت وفاة 5 أشخاص وإصابة 158 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تسجيل أثقل حصيلة لحوادث المرور على مستوى ولاية بسكرة بوفاة شخصين واصابة 2 آخرين بجروح، على اثر انحراف و انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 46، بلدية و دائرة طولقة.

كما تدخل عناصر الحماية المدنية بإخماد 03 حرائق حضرية بكل من ولاية الجزائر، تيزي وزو وتبسة، مما مكن من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى بقي الأماكن المجاورة.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني بـ 37 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين تحثهم وتذكرهم على ضرورة إحترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

بالإضافة إلى القيام بـ 27 عملية تعقيم عبر منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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