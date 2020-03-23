وفاة 6 أشخاص بسبب حوادث المرور.. والحماية المدنية تسجل 18 ألف تدخل في 6 أيام

توفي ستة أشخاص وجرح 50 أخرون في 31 حادث مروري بولاية جيجل خلال الفترة الممتدة مابين 15 و21 مارس الجاري

كما سجلت وحدات الحماية المدنية حسب بيان لها 18733 تدخل خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 مارس 2020 وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين.

وشملت هذه التدخلات مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية الأجهزة الأمنية لمختلف التظاهرات.

كما تم تسجيل 11264 تدخــل خاص بعمليات الإجلاء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجلاء 10838 جريح مريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحــماية المدنيـة.

أما فيما يخص حوادث المرور قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1814 تـدخـل من أجل 1010 حادث مرور أدت إلى وفاة 35 شخص و جرح 1183 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المراكز الإستشفائية.

أثقل حصــيلة سجلت في ولايــة جيجل بوفاة 06 أشخاص و جرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 31 حادث مرور .

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 897 تدخلا سمح بإخـــماد 609 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة.

أما فيمــا يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية بـ 4105 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4758 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.