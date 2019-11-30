وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ48 ساعة الأخيرة

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حوادث مرور وقعت بمختلف مناطق الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، سجل خلال ذات الفترة، 22 حالة إختناق بغاز أحادي أكسد الكربون المنبعث من وسائل التدفئة.

وتم تسجيل هذه الحالات بكل من ولايات: قسنطينة وعنابة وأم البواقي وميلة وبومرداس.

وقامت ذات المصالح بالتكفل بالمصابين، ونقلهم إلى مختلف المستشفيات.

ومن جهة أخرى، تدخلت وحدات الحماية المدنية بمعسكر، على إثر إنفجار غاز المدينة متبوع بإنهيار منزل.

وأدى هذا الحادث إلى وفاة شخصين يبلغان من العمر 58 و18 سنة، وأصيب شخص آخر بحروق من الدرجة الثانية، يضيف البيان.