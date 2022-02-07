وفاة 6 أشخاص في حوادث المرور خلال يوم

لقي 6 أشحاص حتفهم وأصيب 123 آخرون في حوادث المرور وقعت في مناطق متفرقة من ولايات الوطن خلال يوم.

وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد سجلت وحدات الحماية خلال الفترة الممتدة ما بين 6 الى 7 فيفري 2022

وإلى غاية صبيحة هذا اليوم على الساعة الثامنة صباحا 2752 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن.

وفي سياق الحوادث المرورية فقد سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة بـ 115 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات.

كما خلفت هذه الحوادث الأخيرة وفاة 6 أشخاص و إصابة 123 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة في باقي حوادث المرور.

الى جانب ذالك تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية، بينما أثقل حصيلة

سجلت على مستوى ولاية الجلفة بوفاة شخصين و اصابة 4 اشخاص اخرين بجروح.

وهذا على اثر اصطدام بين سيارتين على الطريق الولائي رقم 165، ببلدية و دائرة دار الشيوخ.

و بولاية ورقلة توفي شخصين على اثر انحراف و انقلاب سيارة بالمكان المسمى كريمة2، بلدية عين البيضاء، دائرة سيدي خويلد.

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كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 6 اشخاص يعانون من صعوبات وضيق في التنفس جراء استنشاقهم لغاز احادي الكربون (CO).

و المنبعث جهاز التدفئة دخل منزلهم العائلي المتواجد ببلدية و دائرة تبسة، تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان

و نقلهم الى المستشفى المحلي من قبل عناصر الحماية المدني

من جهة أخرى، تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 7 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية الجزائر، بجاية، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة و الطارف.

كما أدت هذه الحرائق الى اصابة 3 اشخاص بحروق سطحية و اصابة شخص أخر بصعوبة في التنفس على اثر حريق شب داخل مصلحة بمستشفى ولاية بجاية.

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