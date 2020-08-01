وفاة 6 أشخاص وجرح 294 آخرين إثر حوادث مرور خلال 48 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـفترة الممتدة من 30 جويلية إلى 1 أوت، وفاة 6 أشخاص وجرح 294 آخرين إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وأفادت مصالح الحماية المدنية بأنها سجلت 289 تدخل من أجل حوادث مرور متفرقة، خلّفت وفاة 6 أشخاص وإصابة 294 بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات.

وعرفت ولاية البويرة تسجيل أثقل حصيلة دموية بوفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح إثر وقوع 3 حوادث مرور.

كما سجلت وحدات الحماية 5934 تدخل على المستوى الوطني شمل مختلف مجالات نشاط الحماية المدنية، على غرار حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق.

أما عن نشاطات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا”، فقد قامت مصالح الحماية بـ 193 عملية تحسيسية عبر 31 ولاية ، بالإضافة إلى 145 عملية تعقيم عبر 24 ولاية، وسخرت للعمليتين 119 سيارة إسعاف و 76 شاحنة و 681 عون حماية مدنية.

كما وضعت مصالح الحماية أجهزة أمنية لتغطية 66 مكان إقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين في 13 ولاية الذين تمّ إجلاؤهم وهي: الجزائر؟، الوادي، مستغانم، تيزي وزو، بومرداس، سطيف، قالمة، قسنطينة، عين الدفلى، عنابة وسكيكدة.