وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 117 آخرون في حوادث مرور متفرقة وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال يومين.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت هذه الأخيرة، 107 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية،

يومي 18 و 19 من الشهر الجاري أسفر عنه وفاة 7 أشخاص وجرح117 آخرين.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.

وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور،

وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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