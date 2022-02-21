وفاة 7 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين
لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 117 آخرون في حوادث مرور متفرقة وقعت على مستوى المناطق الحضرية خلال يومين.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد سجلت هذه الأخيرة، 107 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية،
يومي 18 و 19 من الشهر الجاري أسفر عنه وفاة 7 أشخاص وجرح117 آخرين.
وفي هذا السياق، تشير المعطيات التي قامت بها المصالح المختصة للأمن الوطني أن سبب وقوع هذه الحوادث يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري.
وفي هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور،
وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.
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وفاة 10 أشخاص في حوادث المرور خلال يومين
كما لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 317 آخرون بجروح، في حوادث مرور متفرقة وقعت خلال اليومين الأخيرين في مناطق مختلفة من الوطن.
وفي بيان للمديرية العامة للحماية المدنية فقد تم تسجيل 5724 تدخل في عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 17 الى 19 فيفري الجاري.
وفي سياق الحوادث المرورية، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 315 تدخل من أجل عدة حوادث عبر عدة ولايات.
كما خلّفت هذه الحوادث وفاة 10 أشخاص و إصابة 317 أخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة.
أين تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم الى المستشفيات المحلية.
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كما تم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية من أجل اسعاف و إنقاذ 16 شخصا يعانون من صعوبة وضيق في التنفس
جراء استنشاقهم لغاز احادي اكسيد الكربون (CO)،
و المنبعث من أجهيرة التدفئة وسخانات المياه دخل منازلهم عبر كل من ولاية تبسة وباتنة بـ 4 اشخاص، النعامة بـ 3 اشخاص،
بالاضافة الى ولايات قسنطينة، برج بوعريريج والمدية بشخص، تلمسان بشخصين.
كذالك تم تقديم الإسعافات الضرورية للضحايا في عين المكان، ثم تحويلهم الى المستشفيات المحلية.
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كما تدخلت مصالح الحماية من أجل إخماد 3 حرائق حضرية و مختلفة بكل من ولاية بجاية، تيزي وزو و باتنة.
وفي هذا السياق، أدت هذه الحرائق الى اصابة شخص بحروق من الدرجة الأولى على اثر حريق شب داخل محل لبيع الوجبات الخفيفة بيتزيريا.