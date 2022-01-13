وفاة 7 أشخاص و إصابة 314 آخرين خلال أسبوع

سجلت مصالح الأمن الوطني وفاة سبعة أشخاص و إصابة 314 آخرين بجروح، في 259 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 من الشهر الجاري.

وفي بيان لذات المصالح، فقد عرفت حصيلة حوادث المرور انخفاضا قدر بـ -49 حادث، وانخفاضا في عدد الجرحى قدر بـ -63جريح، مع انخفاض عدد الوفيات بـ -5 حالة. مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي،

كما تشير المعطيات ذات الصلة، أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 95%، نتيجة عدم احترام قانون المرور.

بالاضافة الى عدم التقيد بمسافة الأمان، والإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

في هذا الإطار، تُجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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