وفاة 81 شخصا في أكثر من 6 آلاف حادث مرور بالعاصمة السنة الفارطة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر أكثر من 29 ألف تدخل من خلال عمليات متفرقة والتدخلات المختلفة خلال السنة الفارطة.

وبحسب بيان لذات المصالح، فإن التدخلات تمثلت في تقديم العون والإنقاذ والإسعاف ونقل الضحايا على مستوى العاصمة.

وأشارت ذات المصالح، أنها سجلت أزيد من 6 آلاف حادث مرور أدى إلى جرح أكثر من 6 آلاف شخص، ووفاة 81 شخصا من بينهم 12 طفلا.

وأضاف البيان، أن أكبر عدد من الضحايا تعرض جلهم لدهس بالمركبات بتعداد وصل إلى 47 ضحية.

وأشار بيان الحماية المدنية، أن غالبية حوادث المرور تم تسجيلها بالطرق السريعة للعاصمة متبوعة بالطرق البلدية.

وبحسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية، فإن الحوادث المميتة تعلقت بالنقل الموجه وتمثل في 22 حادث إصطدام بالتراموي.

خلف هذا الحادث 18 جريحا في حين خلف 14 حادث للقطارات بالعاصمة إصابة 3 أشخاص وجرح 11 آخرين.

كما تم تسجيل أكثر من 5 آلاف حريق تسبب في وفاة 5 أشخاص، إضافة الى تسجيل 150 حريق منزلي توفي 9 وأصيب 129 أخرون.

وشملت عمليات الإسعاف 41 ألف شخص وحالات الإختناق بـــ191 حالة خلف مقتل 17 شخصا.

كما تم تسجيل 805 حادث إنهيار تسبب في وفاة 4 أشخاص بنفس السنة.

أما موسم الإصطياف قفد سجلت المصالح مايفوق 3 ملايين مصطاف، تم تسجيل 350 حالة تدخل من بينها 11 حالة وفاة بالشواطئ.