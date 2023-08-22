وفاق سطيف يحل بتونس في تربص لأسبوعين

حلت تشكيلة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، الرحال بالجارة الشرقية تونسية، من أجل إجراء تربصها الصيفي في مرحلته الثانية، تحضيرا للموسم الجديد.

وأعلنت إدارة الوفاق، بأن فريقها تنقل صبيحة اليوم الثلاثاء، رفقة الطاقم التقني والطبي باتجاه تونس من أجل أجراء التربص الثاني تحضيرا للموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

مبرزة بأن تربص تونس، انطلق اليوم الـ 22 أوت الجاري وسيتواصل إلى الـ 6 سبتمبر الداخل، وتتخلله العديد من اللقاءات الودية.

للإشارة فإن الوفاق تحت قيادة المدرب عبد القادر عمراني، أجرى تربصا أولا، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، استمر لـ 12 يوما.