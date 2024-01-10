وفاق سطيف يصدر بيانا حول الهزيمة أمام شباب بلوزداد

دفعت الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها فريق وفاق سطيف، أمس الثلاثاء، على يد ضيفه شباب بلوزداد، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 7، الإدارة السطايفية، لإصدار بيان رسمي وجهته إلى أنصار الفريق.

وتأسفت إدارة الوفاق لجمهورها، على هذا التعثر وأثنت في المقابل، على البلاء الحسن، الذي أظهروه في المدرجات.

كما شكرتهم في ذات البيان، الذي نشرته اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” على كل المؤازرة للفريق خلال 90 دقيقة رغم قساوة الطقس.

مبرزة بأن الهزيمة أمام الشباب، كانت لعدة أسباب أهمها غياب الاعبين الأساسيين بفعل الإصابات والعقوبات المسلطة عليهم من طرف الرابطة.

وفي المقابل، وعدت إدارة وفاق سطيف كل أنصارها الاوفياء بالتدارك في المباريات المتبقية. كما أكدت لهم بأنه سيتم تعزيز الفريق بلاعبين جدد خلال فترة الميركاتو الشتوي.

وفي الأخير، قدمت الإدارة السطايفية شكرها إلى لكل اللاعبين والأطقم المؤطرة للفريق على المجهودات المبذولة منذ بداية الموسم الرياضي.