وفاق سطيف يعلن رحيل المدرب فرانك دوما

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، رسميا عن نهاية مغامرة التقني الفرنسي فرانك دوما، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وقالت إدارة الوفاق في بيان لها اليوم السبت، بأن مباراة أمس، أمام اتحاد خنشلة. في الجولة الأولى من مرحلة ذهاب الموسم الجاري، هي الأخيرة لدوما مع النادي.

مبرزة تأسفها على رحيل التقني الفرنسي، وأكدت بأنها تحترم قراره وتشكره عن روح المسؤولية التي تحلى بها خلال فترة بقائه مع الفريق والخدمات التي قدمها لكل المجموعة.

كما أكدت إدارة وفاق سطيف مواصلة البرنامج الخاص لهذا الموسم الرياضي بالتكفل الأحسن للنادي، واتخاذ كل التدابير الهادفة لاستقرار المجموعة وكل الأطقم المؤطرة للنادي من كل النواحي و بتوفير كل الوسائل الملائمة.

وفي الأخير، أوضحت لأنصارها الأوفياء، بأنه سوف يتم تعيين الطاقم الفني الجديد لاحقا.

