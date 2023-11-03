وفاق سطيف يفوز وديا على مولودية بريكة

حققت تشكيلة وفاق سطيف، صبيحة اليوم الجمعة، فوزا بثلاثية نظيف، على ضيفتها من مولودية بريكة، في لقاء ودي جمع الفريقان بملعب 8 ماي 45.

وفاز الوفاق، بثلاثية نظيفة في ختام لقاءاته التحضيرية. ضمن فترة التوقف الحالية، حيث انتهى الشوط الأول بهدف من دون رد. سجّله سليماني كوليبالي، قبل أن يضيف بن شوشة ومشعر ثنائية في المرحلة الثانية.

وسيواصل “النسر الأسود” تحضيراته لاستئناف المنافسة الرسمية، والتي سيستهلها الفريق يوم الجمعة المقبل الـ 10 نوفمبر الجاري، أمام الضيف شبيبة القبائل. بعدما لعب سابقا لقاءين وديين أيضا أمام كل من رديف الفريق ونجم بن مقرة.