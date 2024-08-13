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الرياضة

وفاق سطيف يكشف برنامج لقاءاته الودية بتونس

بقلم محمد لمين صحراوي
وفاق سطيف يكشف برنامج لقاءاته الودية بتونس
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كشفت إدارة وفاق سطيف، على لسان مديرها الرياضي، عبد الكريم بيرة، عن برنامج اللقاءات الودية، التي سيخوضها الفريق، خلال تربص تونس.

وحلّت تشكيلة الوفاق يوم الجمعة الفارطة، بتونس، من أجل مواصلة تحضيراتها الصيفية للموسم الجديد، في ثاني تربص يدوم لـ 3 أسابيع، بعد الأول الذي جرى بأعالي تيكجدة.

وفي تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للوفاق، أكد بيرة، بأن التشكيلة ستلعب 3 لقاءات ودية بتونس. مضيفا: “سنجري لقاءان بحمام بورقينة، ومباراة بتونس أمام الإفريقي”.

كما أوضح بيرة، بأن الهدف من الوديات، هو وضع آخر الروتوشات على تحضيرات الوفاق. تحسبا للموسم الجديد.

مشيرا إلى إمكانية إجراء لقاءات أخرى أيضا بالجزائر، وهو ما يسمح للمدرب رضا بن دريس. بضبط معالم التشكيلة المثالية.

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