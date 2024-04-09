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الرياضة

وفاق سطيف يوقع عقود رعاية مع متعاملين إقتصاديين

بقلم محمد لمين صحراوي
وفاق سطيف يوقع عقود رعاية مع متعاملين إقتصاديين
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أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، أمس الاثنين، عن توقيع عقود رعاية رسمية مع متعاملين إقتصاديين.

وقالت إدارة الوفاق في بيان رسمي إن “شركة بلاك ايغلس” وقعت عقودا مع كل من “Park Mall” و”Sirius” و”K-Plast” تتعلق بتمويل الفئات الشبانية للنادي.

كما أبرزت بأن العقود الثلاثة الممتدة لسنة واحدة. تندرج في إطار سلسلة المفاوضات الجدية. التي تعمل إدارة النادي. من خلالها على استقطاب مصادر متفرقة للتمويل والتوقيع على عقود رعاية هامة مستقبلا بالنسبة للفريق الأول وفريق الرديف.

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎الرياضي السطايفي العقاة E.S.S SETTIT 1958 MILGITE SPORTIVE K K-PLAST سونلغاز 4 sonelgaz SIRIUS Mall Park SERVICES Shopping تعلن ادارة نادي وفاق سطيف عن إمضاء عقود رعاية رسمية مع شركة بلاك ايفلس و كل من المتعاملين الاقتصاديين Mall" "Park كذا "Sirius K-Plast" تتعلق بتمويل الفئات الشبانية لكرة القدم لنادي وفاق سطيف لمدة سنة ،واحدة وتندرج هاته العملية في اطار سلسلة المفاوضات الجدية التي تعمل ادارة النادي من خلالها على استقطاب مصادر متفرقة للتمويل التوقيع على عقود رعاية هامة مستقبلا بالنسبة للفريق الاول و فريق الرديف‎’‎‎

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