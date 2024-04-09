وفاق سطيف يوقع عقود رعاية مع متعاملين إقتصاديين

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، أمس الاثنين، عن توقيع عقود رعاية رسمية مع متعاملين إقتصاديين.

وقالت إدارة الوفاق في بيان رسمي إن “شركة بلاك ايغلس” وقعت عقودا مع كل من “Park Mall” و”Sirius” و”K-Plast” تتعلق بتمويل الفئات الشبانية للنادي.

كما أبرزت بأن العقود الثلاثة الممتدة لسنة واحدة. تندرج في إطار سلسلة المفاوضات الجدية. التي تعمل إدارة النادي. من خلالها على استقطاب مصادر متفرقة للتمويل والتوقيع على عقود رعاية هامة مستقبلا بالنسبة للفريق الأول وفريق الرديف.