وفد أمريكي يلتقي حفتر لوقف إطلاق النار على طرابلس
خليفة حفتر
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن مسؤولين أمريكيين التقوا الجنرال الليبي خليفة حفتر للضغط عليه لوقف هجومه العسكري على العاصمة طرابلس.
وتضمن بيان الوزارة، تخوف المسؤولون من استغلال روسيا للصراع في ليبيا على حساب الشعب الليبي.
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