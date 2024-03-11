وفد “الفيفا” ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. زيارته التفقدية التي قادته إلى الجزائر، منذ الخميس الفارط، في إطار التحضير لبطولة “سيري فيفا” الجزائر 2024.

وقام وفد “الفيفا” بزيارة مدينتي عنابة والجزائر للإطلاع على تقدم التحضيرات ومعاينة المنشآت التي ستحتضن الدورة الدولية الودية، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

يُذكر أن هذه الدورة ستقام في الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024 بالعاصمة وعنابة. بتنظيم من “الفاف” وتحت رعاية “الفيفا”.

وستشهد هذه البطولة مشاركة أربع دول، وهي: الجزائر،جنوب أفريقيا، بوليفيا وأندورا، تم تحديد جدول المباريات على النحو التالي: