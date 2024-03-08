وفد من “الفيفا” يزور مدينة عنابة

حلّ وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أمس الخميس، بمدينة عنابة، من أجل معاينة ملعبي 19 ماي 1956 وشابو عبد القادر، تحسبا لدورة الجزائر الودية المقررة شهر مارس الجاري.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الالكتروني. بأنه الزيارة تدخل وفي إطار التحضير للدورة الدولية “سيري فيفا – 2024” التي ستنظمها الجزائر في الفترة الممتدة بين 18 و26 مارس 2024.

وستعرف دورة الجزائر مشاركة 4 منتخبات وإلى جانب الخضر. ستشارك في الدورة الدولية كل من جنوب إفريقيا وبوليفيا وآندورا).

وفي هذا الصدد حل ممثلون عن “الفيفا” أمس الخميس بعنابة في زيارة تفقدية للمدينة التي ستحتضن مباراتين في هذه الدورة بين جنوب إفريقيا – آندورا (21 مارس) وبوليفيا – آندورا (25 مارس).

كما أبرزت الاتحادية، بأن الوفد ضم كل من مهدي مرزوق، وندياي دافيس. وحابيمانا سيكسبيرت وفاتو بنيتو، بمرافقة الأمين العام للفاف وأعضاء لجنة التنظيم المحلية. حيث تنقلوا لمعاينة ملعب شابو عبد القادر وبعدها ملعب 19 ماي 1956.

وأضافت الاتحادية بأن وفد “الفيفا” قام في المقابل. بزيارة الفنادق التي سيقيم فيها الرسميون والمنتخبات الثلاثة التي ستلعب مبارياتها في عنابة.