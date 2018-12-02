وفد برلماني بجنيف للمشاركة في المؤتمر الدولي الثامن حول البرلمان الالكتروني

يشارك وفد برلمانيّ جزائري في المؤتمر الدّوليّ الثّامن حول البرلمان الإلكترونيّ بجنيف السويسرية بين 03 و05 ديسمبر الجاري.

المؤتمر الذي يحمل عنوان :”البرلماني التّكنولوجيا والابتكار” المنظّم من طرف الإتحاد البرلمانيّ الدّوليّ.

يهدف الى طلاق التّقرير العالميّ 2018 حول البرلمان الإلكترونيّ وكذا إطلاق مركز الابتكار في البرلمان.

كما يسعى الى تحقيق أهداف أخرى من بينها التّطوّرات الجديدة في أدوات التّكنولوجيا للبرلمانـيّـين.

والاستماع إلى طلبات المواطن والاستجابة لها وكذا الذكاء الاصطناعيّ في إدارة الوثائق التّشريعيّة.