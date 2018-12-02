وفد برلماني بسويسرا للمشاركة في مؤتمر حول البرلمان الإلكتروني

يحل اليوم الأحد، وفد برلماني عن المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بمدينة جينيف السويسرية، حسب بيان لمجلس الأمة.

وهذا من قصد المشاركة في المؤتمر الدولي الثامن حول البرلمان الإلكتروني، في الفترة الممتدة ما بين 03 و 05 ديسمبر الجاري.

وأوضح المصدر، أن هذا المؤتمر يهدف إلى إطلاق التقرير العالمي 2018 حول البرلمان الإلكتروني، وكذا إطلاق مركز الإبتكار في البرلمان.

كما يسعى إلى تحقيق أهداف أخرى من بينها التطورات الجديدة في أدوات التكنولوجيا للبرلمانيين.

و الإستماع إلى طلبات المواطن والاستجابة لها، وكذا الذكاء الاصطناعي في إدارة الوثائق التشريعية.