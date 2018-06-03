وفد برلماني جزائري يشارك في منتدى دولي بموسكو

يشارك وفد برلماني جزائري برئاسة نائب رئيس مجلس الأُمة، محمد السعيد سعداني, في المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني.

الذي ستحتضنه العاصمة الروسية موسكو بداية من غدا الاثنين.

واوضح بيان للمجلس ان برنامج المنتدى يتضمن ورشات عمل وموائد مستديرة حول عدد من المواضيع.

في مقدمتها الدعم التشريعي للاقتصاد الدولي في القرن ال21 من حيث التوجهات والتكنولوجيات الموارد، ودور البرلمانيين في تعزيز الأمن الدولي.

كما سيتناول المشاركون في المنتدى موضوع تطوير التشريعات الوطنية وكذا تبادل أفضل الممارسات والتوافق الدولي.

بالإضافة الى مناقشة آفاق التعاون بين روسيا والاتحاد الافريقي في مجال الدعم التشريعي.