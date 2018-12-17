وفد برلماني يشارك في المنتدى الدولي للشباب بموسكو الروسية

شارك النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن حزب تجمع أمل الجزائر-تاج، “أيوب شرايطية”، في المنتدى الدولي للشباب، المنعقد بموسكو الروسية.

المنتدى الدولي الذي يشارك فيه أيضا عدد من المشرعين والخبراء، بعنوان “إستراتيجية التنمية :تحدي الشباب”.

وقد تمحورت مداخلة أصغر نائب بالبرلمان الجزائري، بالتنويه والإشادة بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

والعمل على تحسينها خاصة في المجال الإقتصادي والتشريعي، وكذا تشجيع وتحفيز الشركات الروسية للإستثمار في الجزائر، لكونها فضاء هام للإستثمار في شمال إفريقيا.

وقد تطرق النائب، في ذات الوقت الحديث عن القطاعات التي تمس بالتنمية بهدف تطوير وتحريك الإقتصاد العالمي.