وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للأطفال

شهدت العيادة الطبية المتخصصة في جراحة قلب الأطفال ببو إسماعيل، اليوم الاثنين. إجراء عمليات جراحية على حالات معقدة. أشرف عليها طاقم طبي إيطالي متخصص، بالتنسيق مع نظير جزائري. ضمن اتفاقيات تعاون بين البلدين.

ويتعلق الأمر بتسعةاطفال رُضّع يعانون من تشوهات خَلقية على مستوى القلب، و هي حالات “معقدة جدا”.

وهي الخطوة التي ستسمح بمعالجة هذه الحالات “الخطيرة” من جهة. و نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من جهة أخرى. لصالح الأطباء الجزائريين العاملين بعيادة بو إسماعيل. التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

و تندرج هذه الاتفاقية ضمن مخطط العمل للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. تنفيذا لسياسة الحكومة الرامية الى العمل على التحسين الدوري للتكفل الصحي بالمرضى، بتنويع المؤسسات الاستشفائية الأجنبية التي تعالج الأمراض المعقدة، ىالتأكيد على التكوين المتواصل بهدف نقل المهارات والتكنولوجيا الحديثة.