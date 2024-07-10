وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا لجمهورية الكونغو برازافيل في زيارة للجزائر

يقوم وفد عن وزارة الصناعات المنجمية والجيولوجيا بجمهورية الكونغو برازافيل، بقيادة المفتش العام للوزارة. جون روموالد مومبو بزيارة عمل الى الجزائر.

الزيارة جاءت في إطار تنفيذ مخرجات زيارة عمل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب. التي قام بها الى جمهورية الكونغو برازافيل شهر ماي المنصرم. بهدف تعزيز وتنشيط علاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال الطاقة والمناجم.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد تم عقد لقاء عمل ترأسه المفتش العام للوزارة محمد بودالي، بحضور إطارات من الوزارة و رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، وكذا ممثلي عن مجمع سونارام ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

كما قدم المفتش العام لمحة عامة حول قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر والمؤسسات التابعة له. مع التركيز على محور هذا اللقاء الذي جاء تلبية لطلب جمهورية الكونغو برازافيل لتعزيز التعاون والإستفادة من التجربة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية في المجال المنجمي.

حيث قدم بودالي عرض حول المهام الأساسية للمفتشية العامة بالوزارة. مؤكدا إستعداد الجزائر لدعم ومرافقة جمهورية الكونغو. من خلال نقل الخبرة الجزائرية في مجال الرقابة التقنية والإدارية ولاسيما في مجال سن وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول به في الجزائر. من أجل السير الحسن والحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة المنجمية.

كما يتضمن برنامج زيارة الوفد الكونغولي عقد عدة لقاءات على مستوى وكالة المصلحة الجويولوجية للجزائر ASGA. والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ANAM. وكذا على مستوى مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلال المنجمي “سونارام”. وهذا لتعميق المباحثات والمشاورات حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة البنية التحتية الجيولوجية والبحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية. مع تبادل الخبرات والتكوين وتطوير الرأس المال البشري.