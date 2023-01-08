وفد من جمعية البركة الثقافية لولاية الجلفة في زيارة للمجلس الشعبي الوطني

قام اليوم الأحد وفد عن جمعية البركة الثقافية بدار الشيوخ، ولاية الجلفة بزيارة إلى مقر المجلس الشعبي الوطني.

وكان في استقبال الضيوف، نائب الرئيس المجلس الشعبي الوطني ناصر بطيش. والنائبان عمراوي ماريا، باسين أحمد.

واستمع الزوار إلى عرض قدمه مساعد تشريعي، بقاعة الجلسات، تناول فيه تاريخ هذه المؤسسة الدستورية. انطلاقا من تحولها من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام الغرفتين.

كما قدمت لهم لمحة عن تشكيلته ومهامه التشريعية، واستمع الضيوف أيضا إلى شروح عن آلياته الرقابية ومهامه المخولة له دستوريا. كما أجيب عن كافة أسئلة أعضاء الجمعية التي وضحت مزيدا من الجوانب.

وشملت الزيارة جولة بين عدة هياكل، على غرار لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني. التي استقبلهم فيها رئيسها رياض خلاف. وكذا مقر لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، وقاعة المحاضرات “رابح بيطاط”، إلى جانب نيابة مديرية السمعي البصري.

وفي الأخير، استقبل ضيوف المجلس من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. الذي استلم منهم هدية رمزية قدمها له رئيس الجمعية وذلك قبل أخذ صورة تذكارية تخلد هذه الزيارة.