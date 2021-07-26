وفد من سونلغاز في زيارة عمل لنواكشوط للتوقيع على إتفاقية تعاون مع “سوميلاك”

سيتنقل اليوم الإثنين، الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص، رفقة وفد من المسيرين الرئيسين لشركات المجمع، إلى نواكشوط في زيارة عمل. سيتم خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الموريتانية للكهرباء “سوميلاك”

وأفاد بيان لسونلغاز، أن الإتفاقية بين “سونلغاز” و”سوميلاك” تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة. وتندرج هذه الزيارة في سياق تنفيذ برنامج العمل الذي يضمنه المخطط الإستراتيجي المسطر من طرف سونلغاز لآفاق 2035. في شقه المتعلق بالإنفتاح على السوق الخارجية الإفريقية منها والمتوسطية.

وأضاف البيان، أن هناك عدة ورشات عمل ستعقد بين مختلف المختصين من الشركتين. وذلك من أجل تحديد المشاريع ذات الإهتمام المشترك وتحديد الأولويات. وهي “.المشاريع التي سيتم إضفاء الطابع الرسمي عليها قريبا من خلال التوقيع على عقود تراعي مبدأ “رابح-رابح