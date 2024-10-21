وفد من قطاع الطاقة في زيارة عمل إلى التشيك

يقوم وفد من قطاع وزارة الطاقة المكون من إطارات من الوزارة وكذا كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم ورئيسة وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر” ASGA” ، في الفترة الممتدة من 21 أكتوبر الى 24 أكتوبر 2024، بزيارة عمل الى جمهورية التشيك.

وذلك في إطار دراسة فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في المجال المنجمي بالجزائر، برئاسة الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي.

وتأتي هذه الزيارة تبعا لسلسلة اللقاءات والتبادلات بين الجانبين كان آخرها زيارة وفدا من جمهورية التشيك، في ماي 2022، الذي قام بزيارة عمل الى الجزائر، برئاسة لانكا بوكورنا سفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، حيث أبدى الوفد التشيكي اهتمام الشركات التشيكية باستغلال جميع فرص الأعمال والاستثمار مع الشركات الجزائرية في قطاع المناجم في الجزائر، مما أفضى الى الامضاء على محضر يتضمن أهم النقاط المُتفق عليها، وهذا بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وسفيرة جمهورية التشيك لدى الجزائر، وأهمها تكثيف تبادل الزيارات والتبادلات بين المصالح الجيولوجية والمخابر المنجمية بين البلدين والتعاون في مجالات الدراسات البيئية، وفي مجال تقنيات البحث المنجمي وكذا التعاون في مجال تثمين مناجم الاحجار الكريمة.

وتباحث الأمين العام للوزارة مع الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة لجمهورية التشيك، فلاديمير مانا، بحضور سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية التشيك وإطارات الوفدين، حيث تركزت المحادثات حول مسودة خارطة طريق المحددة لأولويات مجالات التعاون والاستثمار في قطاع المناجم وخلق شراكات ذات منفعة للطرفين.

كما تم تسليط الضوء على مجال الاستغلال والتحويل المنجمي، بالإضافة الى الدراسات والأبحاث الجيولوجية حول المعادن والموارد الأرضية الأخرى، وكذا إعداد الخرائط والنشرات والتقارير الجيولوجية والجيوفيزيائية.