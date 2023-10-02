وفد من منطقة “شينجيانغ” الصينية في زيارة للجزائر العاصمة

يرتقب أن يجري وفد صيني رفيع المستوى، يتكون من مسؤولين بمنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم (غرب الصين)، زيارة إلى الجزائر العاصمة بحر الأسبوع القادم. لبحث فرص التعاون المتوفرة بين الطرفين. حسبما أعلن عنه مسؤول محلي بذات المنطقة لصحفيين جزائريين زاروا الصين مؤخرا.

وتجري التحضيرات حاليا تحسبا لتنقل هذا الوفد إلى الجزائر العاصمة، على إثر زيارة الدولة التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الصين في شهر يوليو الماضي. والتي فتحت آفاقا واسعة للتعاون والشراكة بين البلدين عبر توقيع قرابة عشرين اتفاقا ومذكرة تفاهم في عديد المجالات. حسبما علمه وفد الصحفيين الجزائريين خلال زيارته إلى أورومتشي، عاصمة شينجيانغ، عشية الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

فخلال مدة تواجده بالصين، زار الوفد الجزائري عديد المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية. ومعاهد التكوين والمشاريع الاقتصادية المتواجدة بمدن غرب الصين.

كما زار الوفد الجزائري محطة الطاقة الشمسية بهوانغ هو، وهي أكبر محطة بالعالم، تقع بمقاطعة تشينغهاي (شمال غرب الصين). وبقدرة إنتاج سنوية تقارب 5 مليار كيلو واط في الساعة.

وحسب التوضيحات التي قدمها مهندسو هذا المشروع المدمج، الذي ينتج أيضا الطاقة الكهربائية من الرياح والماء. انطلاقا من سدين ضخمين بالمنطقة، فإن محطة إنتاج الطاقة الشمسية هذه التي تتوزع على مساحة إجمالية قدرها 56 كيلومتر مربع في منطقة شبه صحراوية، توفر 2.2 جيغاواط من الكهرباء للسكان المحليين والمجمعات السكنية بوسط البلاد وشرقها.

ويحصي المشروع الذي أطلق في 2013، حوالي 7 مليون لوحة شمسية، ويشتغل كلية بواسطة حلول ذكية يوفرها عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي. الأمر الذي يسمح بتخزين الطاقة الشمسية المولدة في وحدات إمداد (بطاريات من الحجم الكبير) بذات المحطة قبل توصيلها للمستهلكين.