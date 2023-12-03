وفرة اللحوم الحمراء في رمضان.. دق ناقوس الخطر !

حذر مهنيو شعبة اللحوم الحمراء، من عدم توفر هذه المادة في شهر رمضان الكريم الذي بقي له 3 أشهر على أقصى تقدير. حيث يواجه مهنيو هذه الشعبة، جملة من العراقيل لضمان وفرة اللحوم الحمراء، ما قد ينعكس –حسبهم– بشكل مباشر على العرض والسعر.

ومن جهته، أوضح ميلود بوعديس، رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، في تصريح للنهار “هذه السنة لا يوجد شيء والسبب راجع إلى عدم التسريح بجلب العجول للتربية وتسمين والذبح”. مضيفا أن ” كل المسمّنين لم يشتروا ولم يربوا العجول”.

وكشف المتحدث ذاته، أن هذا النوع من اللحوم الحمراء لن تكون متوفرة بصفة رسمية في رمضان القادم.

ورغم فتح المجال لاستيراد اللحوم الحمراء المبردة إلا أنها تبقى حسب الناشطين في المجال غير كافية. ويرون الحل في مرافقة المنتجين المحليين لتطوير الشعبة. حيث دعا بوعديس، إلى إعادة النظر بصفة عامة في شعبة اللحوم الحمراء من خلال إنتاج العلف محليا. وترك المجال لهم في جلب العجول.