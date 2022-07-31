وفود وزارية عربية وإفريقية تزور متحفي المجاهد والجيش وجامع الجزائر

زارت 5 وفود وزارية عربية وإفريقية للشؤون الاجتماعية والمرأة، اليوم الأحد، المتحف الوطني للمجاهد والمتحف المركزي للجيش وجامع الجزائر.

وجاء ذلك، على هامش مشاركة هذه الوفود، في الملتقى الدولي حول نضال المرأة الجزائرية “من ثورة التحرير إلى مسيرة التعمير”.

وتتكون الوفود من كل من وزيرات الشؤون الاجتماعية والمرأة لموريتانيا وتونس وليبيا وفلسطين.

بالإضافة إلى رئيسة وفد جنوب إفريقيا، وكذا وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة.

وطافت الوفود في بداية الزيارة بمختلف أجنحة المتحف الوطني للمجاهد، ليقمن بعدها بالتوقيع على السجل الذهبي للمتحف.

وكرّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق بهذه المناسبة، الوزيرات العربيات بمنحهن أوسمة ولوحات فنية ترمز إلى ثقافة وتاريخ الجزائر المجيد.

كما زارت الوفود المتحف المركزي للجيش، وطافت ببعض أجنحة قاعات العرض واستمعت إلى شروحات وافية حول تاريخ الجزائر عبر العصور.

لتختتم الوفود زيارتها بجامع الجزائر، أين وقفت الوزيرات على مرافق هذا الصرح المعماري الديني والثقافي الفريد من نوعه.

وأبدت الوزيرات إعجابهن بالجامع وبطابعه المعماري المتميز، خاصة قاعة الصلاة، إلى جانب المئذنة التي يصل علوها 265 مترًا.

كما عبّرت المسؤولات ذاتهنّ بالمناسبة عن شكرهن للجزائر، قيادة وشعبا، وللجهود المبذولة في مجال تمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة.