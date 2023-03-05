وقوع 13 ألف زلزال وهزة إرتدادية في تركيا ومحيطها

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) عن وقوع حوالي 13 ألف زلزال وهزة إرتدادية في تركيا ومحيطها القريب منذ السادس من فيفري الماضي.

وأوضحت الإدارة، في تغريدة، أنها رصدت حدوث حوالي 13 ألف زلزال وهزة إرتدادية في الفترة من 6 فيفري الماضي إلى 4 مارس الحالي في تركيا ومحيطها. وقد تعرض في وقت سابق اليوم عدد من الولايات التركية لهزات أرضية متتابعة.

كما وقع زلزال عنيف قوته 7.7 درجات على مقياس ريشتر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فيفري الماضي. أعقبه زلزال آخر بقوة 7.6 درجات. تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة. ما أودى بحياة عشرات الآلاف. و ألحق أضرارا بالمباني والممتلكات في البلدين.