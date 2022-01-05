وكالة أناد: قبول 107 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

كشفت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، عن قبول 107 ملف للتعويض بما يفوق 19 مليار سنتيم لضمان أخطارالقروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.

وهذا تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها من قبل.

وفي بيان للوزارة، فقد تم بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ”أناد” عقد جلسة العمل الثانية والثلاثون للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة.

وهذا لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وفي هذا السياق تم دراسة 611 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولايات ام البواقي، البليدة، قسنطينة، تلمسان، ورقلة، بومرداس، تيسمسيلت، عين الدفلى، عين تيموشنت.

كما تم قبول 107 ملف للتعويض بما يفوق 19 مليار سنتيم، مع تأجيل 482 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها.

إضافة الى تقديم المرافقة اللاّزمة لها من طرف “اناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

في حين تم تسوية وضعية (21) ملف نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة. مع إعادة ملف واحد إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

للإشارة، فإن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال هذه الجلسة بلغ (16443) ملف.

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وكالة “أناد”: قبول 158 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

كما قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بقبول 158 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وحسبما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة. فإن العملية لا تزال متواصلة إلى غاية إستكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان، أنه تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.