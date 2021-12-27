وكالة “أناد”: قبول 158 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بقبول 158 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وحسبما أفاد به اليوم الاثنين، بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة. فإن العملية لا تزال متواصلة إلى غاية إستكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان، أنه تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة. فقد تم عقد جلسة العمل الثلاثون للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع. والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات”.

كما تم خلال الجلسة المنعقدة بمقر الوكالة دراسة 555 ملفا مقدما من طرف ممثلي البنوك لولاية الجزائر. حيث تم قبول 158 ملف للتعويض بما يفوق 300 مليون دينار.

وأضاف البيان، أنه تم تأجيل 388 ملفا، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد” عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الإتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 5 ملفات نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. فيما تمت إعادة 4 ملفات إلى البنوك لعدم استيفائهم شروط التعويض.

وكشفت الوكالة في ذات السياق، أن العدد الإجمالي للمؤسسات المصغرة المتعثرة والتي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات الثلاثون بلغ 15303 ملفا.

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