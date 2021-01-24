وكالة “أونساج”: إجراءات لجدولة ديون 220 ألف مؤسسة متعثرة ومسح ديونها

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، محمد شريف بوعود، عن إحصاء 220 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة منذ 2011.

وأشار بوعود خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إلى اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى جدولة ديون المؤسسات المتعثرة.

وقال ذات المتحدث، أنه سيتم مسح كل الغرامات لإعادة بعث نشاطاتها، بعد إجراء الوكالة تقييما خلال شهر جوان الماضي.

قد توصلت الوكالة إلى أن 80 بالمائة من الديون المترتبة على المؤسسات المصغرة تم تسديدها بنسبة 80 بالمائة من الناحية البنكية.

وأضاف، أنه منذ عام 2011، وحتى جوان 2020 تم إحصاء 70 بالمائة من المؤسسات “220 ألف مؤسسة” تواجه صعوبات في تسديد الديون.

وبلغت الديون المترتبة على هذه المؤسسات بحدود 172 مليار دينار.

وكشف ذات المتحدث، عن إتخاذ إجراءات من بينها إعادة جدولة الديون مع مسح كل الغرامات المترتبة عن التأخير.

كما تم وضع آليات لإعادة بعث نشاطات المؤسسات المصغرة بتفعيل المادة 87 من قانون الصفقات العمومية ووفق المقاربة الجديدة.

وقال بوعود، إن التقييم الشامل لعمل “أونساج” توصل إلى ضرورة إعادة النظر في كثير من الإجراءات والآليات لدعم حاملي المشاريع.

وأضاف ذات المتحدث، أن تم تحديد إنشاء مليون مؤسسة مصغرة في غضون 2024 بمعدل 50 ألف مؤسسة سنويا.