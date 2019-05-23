وكالة الأنباء الألمانية: بن صالح سيستقبل السراج وهذا ما سيبحثانه

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، سيستقبل اليوم الخميس، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، لبحث التطورات الداخلية والإقليمية.

وأضاف موقع صوت ليبيا الدولي، نقلا عن ذات المصدر، أن السراج، سيبحث مع كبار المسؤولين في الجزائر، على غرار الوزير الأول، ووزير الخارجية، الوضع في ليبيا، خاصة القتال الدائر في محيط العاصمة طرابلس.

وقد حل السراج، صبيحة اليوم الخميس، بالجزائر، حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي، هواري بومدين، الوزير الأول، نور الدين بدوي، ووزير الخارجية، صبري بوقادوم.

للإشارة، وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج جولته الأخيرة بـ«الناجحة»، مؤكدًا أن هناك تفهمًا دوليًا للأوضاع في ليبيا.

وأكد السراج في مقابلة مع «يورونيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن جولته لم تكن بهدف الحصول على دعم عسكري وعتاد وأسلحة، حيث ما زال حظر التسليح ساريًا على ليبيا، لكن فقط على حكومة الوفاق وليس على كل الأطراف.

حيث هناك طرف يتم تزويده بكل الأسلحة برًا وبحرًا وجوًا، حتى من دول صديقة، موضحًا أن المبالغة بدعم الطرف الآخر عسكريًا أبعدته عن العملية السياسية.