وكالة الحدود الأوروبية ترحل 25 ألف حراڤ

كشفت وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل ، فرونتكس، عن ترحيل ما يقرب من 25000 شخص. من أراضي الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

وحسبما كشفت Statewatch، يمثل هذا العدد الكبير من عمليات الترحيل المسجلة العام الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا. حيث تمت إزالة غالبية الأشخاص من رحلات التأشيرة المجدولة وإجراءات العودة الطوعية.

ويتضمن التقرير معلومات عن عمل الوكالة بشأن عمليات الترحيل في النصف الثاني من عام 2022. عندما تم إبعاد 13684 شخصًا من أراضي الاتحاد الأوروبي بدعم من فرونتكس.

ويشير التقرير إلى أنه في الفترة بين جويلية وديسمبر، من إجمالي عدد الذين تم ترحيلهم. تمت إزالة 8.566 منهم على متن رحلات مجدولة.

علاوة على ذلك تم إبعاد 5111 شخصًا آخرين من الاتحاد الأوروبي على متن رحلات الطيران العارض. وتم إبعاد سبعة أشخاص عن طريق البر.

بالنسبة للنصف الأول من عام 2022، تُظهر البيانات أن فرونتكس. ساعدت في ترحيل ما مجموعه 11184 شخصًا في الأشهر الستة الأولى من عام 022.

علاوة على ذلك، خلال هذه الفترة، دعمت فرونتكس أيضًا 151 رحلة عودة إلى 24 دولة. نظمت 90 في المائة منها فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

“تظهر الأرقام الواردة في التقرير نموًا مستمرًا في الأنشطة مقارنة بالعام السابق. متجاوزة الرقم القياسي البالغ 8234 شخصًا تمت إزالتهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 و 10067. شخصًا آخر في النصف الثاني من العام.

وشدد التقرير كذلك على أن عمليات الترحيل من أولويات فرونتكس. مما يعني أن الوكالة ستواصل مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في إبعاد الأشخاص الذين يقيمون في أراضيها بشكل غير قانوني.

بمقارنة الأرقام ، تشير Statewatch إلى أن عمليات الترحيل على متن رحلات الطيران العارض ظلت مستقرة. باستثناء انخفاض كبير إلى 2489 في عام 2022. من ناحية أخرى، ارتفعت أرقام العودة الطوعية والرحلات المجدولة باستمرار.