وكالة الطاقة : القيود الإقتصادية جراء فيروس كورونا تخفض طلب الوقود

قالت وكالة الطاقة اليوم الخميس أن القيود الإقتصادية المفروضة للحد من إنتشار فيروس كورونا ستخفض الطلب العالمي على الطاقة.

وأضافت الوكالة، أن الطلب العالمي سيتراجع 6 بالمائة بسبب القيود المفروضة على القطاعات الإقتصادية وسيكون أكبر إنكماش .

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة أنه تضرر الطلب على الفحم المتسبب في إنبعاثات كثيفة وتوقعات بتراجعه بثمانية بالمائة سنة 2020.

وقد تصل نسبة إنخفاض الطلب العالمي على الغاز الطبيعي إلى 5 بالمائة في 2020 و سجل تراجع توليد الكهرباء 2.6 بالمائة في الربع الأول .