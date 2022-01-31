وكالة عدل: تحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة الملفات بداية من الأحد المقبل

اعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن إستئناف العمل المتعلق بتحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة الملفات بجميع المدريات الجهوية التابعة للوكالة. وسيكون تدريجيا إبتداءا من يوم الأحد 06 فيفري 2022 .

وتعلم وكالة عدل في بيانها مكتتبيها وقاطني أحياء سكنات صيغة البيع بالإيجار ان إستئناف العمل المتعلق بتحديد مواعيد الإستقبال ومتابعة الملفات بداية من الأحد المقبل.

كما اضاف بيان عدل إلى ان عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط موظفيها وعمالها. وعلى إثر ذلك تم تمديد عملية الغلق إلى غاية الأحد المقبل.

ولمزيد من الاستفسارات والإنشغالات وضعت الوكالة تحت تصرف مكتتبيها الرقم الأخضر 3040.