وكالة عدل تضع رقما أخضرا 3040 لتلقي انشغالات مكتتبيها

وضعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” ، رقما أخضر “3040” تحت خدمة مكتتبها وقاطني سكنات البيع بالإيجار.

وحسب ما اعلنت عنه ذات الوكالة فإن هذا الرقه سيكون متوفر ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل ليتم تشغيله بعد ذلك على مدار الأسبوع.

وذلك طيلة ايام الأسبوع بداية من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا إلى غاية 5 مساء.

والهدف من هذا الرقم هو الإصغاء والإعلام والتدخل للتكفل بالانشغالات التي يطرحها مكتتبي و قاطني سكنات عدل في مختلف ولايات الوطن.

وكذا من أجل التواصل المباشر مع أعوان الوكالة الذين خضعوا لتكوين خاص للإجابة على انشغالات المكتتبين.

ويدخل هذا طبقا لقرارات وتعليمات وزارة السكن والعمران والمدينة التي تهدف الى تقريب المسؤول من المواطن والاستماع لإنشغالاته والقضاء على البيروقراطية .