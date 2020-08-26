وكالة عدل توضح بخصوص صور متداولة لأرضية مدخل عمارة ببابا حسن

أوضحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بخصوص الصور التي تم تداولها عبر صفحات الفايسبوك والمتعلقة بتدهور أرضية مدخل عمارة بحي 2400 مسكن ببابا حسن.

وجاء في بيان للوكالة، نشرته على صفحتها بفايسبوك، أن السبب الحقيقي وراء إتلاف أرضية مدخل العمارة يرجع الى سوء إستعمال الأجزاء المشتركة من قبل أحد قاطني العمارة.

وأضاف البيان، أن المعني قام بإدخال شاحنة محملة عن آخرها بأكياس الجبس، الأمر الذي تسبب في اتلاف قناة التوصيل بالمياه الصالحة للشرب.

وتتأسف الوكالة الوطنية عن مثل هذه الحوادث، وتدعو قاطني أحياء عدل إلى الإبتعاد عن مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة للساكنة.

وتطمئن الوكالة سكان العمارة، أنها سارعت لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الضرر الذي لحق بقناة تزود المياه الشروب، وإعادة تسوية أرضية مدخل العمارة.