وكلاء السيارات: تعاقد الوكيل بمصنع مانح واحد لمدة لا تقل عن 5 سنوات

أفرجت الحكومة اليوم الخميس عن دفتر الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات وجاء ذلك بعد ان حدد الرئيس تبون يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 تاريخ صدوره.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 دفتر الشروط الخاصّ بالمصنّعين ووكلاء بيع السيارات. حيث تضمن في الشروط المتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وإشترط الدفتر عقد بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنع المانح. والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. اي بين الوكيل بمصنع مانح واحد.

بالإضافة إلى الممارسة الفعلية لنشاط المركبات الجديدة التي حددها المرسوم التفيذي المتضن دفتر الشروط الجديد وجود منشآت أساسية لتخزين المركبات وقطع الغيار وورشات خدمات ما بعد البيع وكذلك أماكن العرض.

ووفقا لذات المرسوم فإن الحصول على اعتماد ممارسة النشاط يتم بإيداع ملف للحصول على الرخصة المؤقتة التي حددت صلاحيتها بـ 12 شهرا. والتي يليها وضع ملف طلب الحصول على الاعتماد. وويتم منح الاعتمادات من قبل لجنة مشكلة من ممثلين عن وزارات الصناعة، الداخلية، المالية، المناجم، التجارة، النقل، التشغيل والبيئة. ويعد الاعتماد الذي يسلمه وزير الصناعة صالحا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.