وكيل الجمهورية: بدة محجوب تسبب بضرر مادي للخزينة قدر بـ 800 مليار سنتيم

قال وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، إن وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، تسبب بضرر مادي للخزينة قدر بـ 800 مليار سنتيم.

المتهم بدة محجوب متابع بـ 4 تهم، وهي منح امتيازات غير مبررة، مخالفة احكام الشفافية والمنافسة، التصريح الكاذب، وتعارض المصالح.

وأشار وكيل الجمهورية، أن بدة لم يغير لجنة التقييم التقني التي نصبها بوشوارب.

كما منح لعرباوي مقررين تقنيين 208 209، حيث تم وضع تحفظات عليهما من قبل اللجنة، وتم الامضاء والموافقة عليهما بعد يومين وبدون رفع التحفظات.

وحسب وكيل الجمهورية، فقد منح بدة محجوب اجماليا 6 مقررات لعرباوي بطريقة غير قانونية، مما تسبب بضرر بـ 800 مليار سنتيم للخزينة العمومية.

وحسب وكيل الجمهورية، فقد منح بدة محجوب اجماليا 6 مقررات لعرباوي بطريقة غير قانونية، مما تسبب بضرر بـ 800 مليار سنتيم للخزينة العمومية.

وأضاف الوكيل أن بدة لم يصرح باربعة حسابات بنكية، ولم يصرح بعقار يمتلك بالعاصمة، وشركتين للنشر والاشهار، ولم يصرح للسلطات الرئاسية بذلك.