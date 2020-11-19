وكيل الجمهورية بمحكمة شرشال: إيداع 20 متورطا في الحرائق الحبس.. والتحريات لا تزال متواصلة

كشف وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال كمال شنوفي، أنه تم إيداع 20 شخصا من المتورطين بإضرام حرائق غابات قوراية.

ووقعت الحرائق ليلة السادس إلى السابع من نوفمبر الجاري وتسببت في هلاك شخصين وخلفت خسائر معتبرة في الثروة الغابية والحيوانية.

وأوضح كمال شنوفي لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن نتائج التحقيقات الأولية للضبطية القضائية أظهرت أن فعل الحريق هو إجرامي مدبر ومنظم وتم بطريقة عمديةز

كما أن التحريات أفضت إلى القبض على مجموعة تضم 22 شخصا تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية.

وأضاف وكيل الجمهورية، أنه وبعد إستجوابهم تم تحرير طلب تقديمهم لاحقا أمام قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه أصدر في حق 20 منهم أمرا بإيداعهم للمؤسسة العقابية في حين وضع اثنين تحت الرقابة القضائية.

وأضاف وكيل الجمهورية أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أشخاص آخرين محتملين في تورطهم في الفعل الإجرامي.

وعن دوافع هذا الفعل الإجرامي أكد وكيل الجمهورية أن التحقيقات أثبتت أن الحرائق كانت تستهدف زعزعة أمن واستقرار المواطنين.

كما أن المتورطين كانوا على تواصل بأشخاص خارج الوطن لافتا إلى أن رسائل نصية أرسلت من أجهزة الهاتف كانت تتضمن وعود بإرسال مساعدات مالية ساعدت في الكشف عن هوية المحرضين.

ورفض وكيل الجمهورية الكشف عن هوية المتورطون في الفعل الإجرامي خارج الوطن حفاظا على سرية التحقيق لأن ذلك قد يؤثر على عملية القبض عليهم على حد تعبيره.