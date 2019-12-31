وكيل الجمهورية يلتمس سنة حبسا نافذا في حق يسعد ربراب

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وكيل الجمهورية يلتمس سنة حبسا نافذا في حق يسعد ربراب
بقلم عبد الرحمن سالمي

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا، ضد رجل الأعمال يسعد ربراب.

وقال ممثل النيابة، خلال مرافعته اليوم، إن التهم ثابتة في حق كافة المتهمين في قضية ربراب، التي باتت تسمى قضية “إيفكون”، مضيفا أنه جرى تسجيل اختلالات في عملية التوطين.
كما التمس وكيل الجمهورية إلزام المتهم الرئيسي في هذه القضية بتعويض الخزينة العمومية بما يعادل ضعف قيمة الجنحة.
وطلب ممثل النيابة في التماساته أيضا تغريم بنك الإسكان بأربعة أضعاف قيمة الجنحة، ومصادرة البضاعة، أو فرض غرامة تساوي قيمة البضاعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=748844

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com