ولاة يزورون المتفوقين في شهادة البكالوريا ويقدمون التّهاني

تنقل الولاة عبر مختلف ولايات الوطن إلى أماكن إقامة التلاميذ الأوائل على مستوى ولاياتهم والمتفوقين في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بمناسبة الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، في إطار ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع التفوق الدراسي. قام الولاة بالتنقل إلى أماكن إقامة المتفوقين الأوائل على مستوى ولاياتهم ، لتقديم التهاني والتبريكات للتلاميذ. والتلميذات النجباء وأسرهم.

وجاءت هذه المبادرة عرفانا بالجهود التي بذلوها طيلة العام الدراسي، وفي لفتة رمزية تحمل كل معاني التقدير والدعم لمسيرتهم التعليمية.

والعينة من ولايات أدرار، الأغواط، أم البواقي، بشار، تمنراست، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجلفة، سكيكدة، سيدي بلعباس، المسيلة. معسكر، ورقلة، وهران، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، عين الدفلى، النعامة، غليزان، أولاد جلال.

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