ولاية الجزائر:تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد

أشرف اليوم الخميس ، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي على مراسم تنصيب محمد الحبيب بن بولعيد كرئيس جديد للمجلس الشعبي الولائي، بعد إقرار شغور ذات المنصب على إثر استدعاء السيدة نجيبة جيلالي لتولي حقيبة وزارية.

مراسم التنصيب جاءت مباشرة بعد عملية انتخاب رئيس المجلس، التي أشرف عليها الأمين العام لولاية الجزائر، عبد الرحمان رحماني، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، حاج عيسى بوعديمي، حيث تولى هذا الأخير رئاسة المجلس بالنيابة. إلى حين انتخاب رئيس جديد، حيث تمت عملية الانتخاب في ظروف تنظيمية جيدة، وتم الإعلان عن فوزمحمد الحبيب بن بولعيد، كما تم الإمضاء على أوراق تنصيبه من طرف الوالي.