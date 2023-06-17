ولاية الجزائر: تسخير كل الإمكانيات وتجهيزات خاصة لذوي الهمم عبر الشواطئ

كشفت ولاية الجزائر، اليوم السبت، أنها تجهزت وسخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية. لوضع المواطنين والمصطافين في أحسن الظروف. بمناسبة الافتتاح الرسمي لموسم الإصطياف 2023.

وأوضحت الولاية عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، أنها سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لوضع المواطنين والمصطافين في أحسن الظروف، مع وضع تجهيزات خاصة لذوي الهمم العالية وهذا لتسهيل ولوجهم إلى البحر.

أين تم تخصيص ممرات وكراسي لذوي الإحتياجات الخاصة عبر شواطئ العاصمة.