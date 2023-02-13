ولاية الجزائر: مخطط جديد لحركة المرور على مستوى هذه المحاور

سجلت ولاية الجزائر مرونة كبيرة في حركة المرور على طول الطريق الولائي 111 درارية بن عكنون. مروراً بواد الرمان، و الذي كان يعرف حركة سيير جد بطيئة ابتداء من محور الدوران واد الرمان (Fleuriste) مروراً بمقر الشرطة.

ويأتي هذا بعد التجربة الميدانية للمخطط الجديد لحركة المرور على مستوى مدخل بلدية العاشور في يومها الرابع. والتي عرفت بعض التعديلات على غرار فتح محور الدوران عين الله. للسائقين المتجهين نحو ملعب 5 جويلية، باب الوادي ودالي براهيم.

بالاضافة إلى توسعة الطريق بنزع الرواق الفاضل (TPC) أمام مقر الشرطة لواد الرمان. تغيير مكان موقف الحافلات عين الله المقابل لخزان الماء.

كما تم تسجيل مرونة كبيرة في حركة المرور على طول الطريق الولائي 111 درارية بن عكنون مروراً بواد الرمان. والذي كان يعرف حركة سيير جد بطيئة ابتداء من محور الدوران واد الرمان (Fleuriste) مروراً بمقر الشرطة.

إلا انه تم تسجيل بطئ في حركة المرور ابتداء من محطة الحافلات عين الله إلى غاية خزان الماء (château d’eau). وادي الرمان و الذي يرجع أساساً إلا عدم تعود مستعملي هذا الطريق على المسار الجديد للذهاب. إلى بن عكنون، محطة البنزين وحي 1016 مسكن في اتجاه واحد. في الشطر الرابط بين محور دوران محطة النقل عين الله. مروراً بخزان المياه (château d’eau) #وادي_الرمان المقابل لمركز الشرطة و كذا اتجاه واحد في الطريق المؤدي لمحطة البنزين.

كما دعت ولاية الجزائر مستخدمي الطريق للتحلي بالصبر واحترام إشارات المرور الموضوعة حديثاً. لتسهيل عمل رجال الأمن الذين يسهرون على إنجاح هذا المخطط. في مرحلته التجريبية.