ولاية المسيلة ..الغلق المؤقت لجميع أسواق الماشية الأسبوعية و اليومية

قرر اليوم الخميس والي المسيلة غلق جميع أسواق الماشية الأسبوعية و اليومية بصفة مؤقتة، مع منع كل االتجمعات الحيوانية عبر إقليم الولاية تفاديا لإنتشار مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار إلى غاية إستقرار الوضعية الصحية للماشية.

وجاء هذا القرار بعد انتشار بؤر المرض التهاب الجلد العقدي المعدي للأبقار ببعض ولايات الوطن و تفاديا لظهور و انتشار مرض التهاب الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار.

كما تم اسداء تعليمات منع نقل وتنقل الحيوانات من صنف الأبقار داخل تراب الولاية ماعدا الأبقار الموجهةللمسالخ والمرفقة إجباريا بشهادة صحية بيطرية.

و يكلف كل من السادة الأمين العام للولاية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية البوسعادة مديرالتقنين والشؤون العامة ، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني رئيس أمن الولاية مديرالمصالح الفلاحية، مدير التجارة وترقية الصادرات، رؤساء الدوائر رؤساء المجالس الشعبية البلدية رئيس الغرفة الفلاحية المسيلة .