ولد السالك يطالب “المينورصو” بحماية الصحراويين من إعتداءات أمن المخزن

طالب وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الصحراوي.

وتكليف بعثتها في الصحراء الغربية بالتكفل بحماية حقوقه الإنسان والتقرير عنها.

واكد ولد السالك في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ،أن الطرف الصحراوي يحمل المحتل المغربي نتائج ما ستتمخض عنه حالة الإحتقان المترتبة عن إستمرار الاحتلال اللاشرعي والقمع الهمجي.

وذكر ولد السالك بالظروف الموضوعية التي وقعت فيها هذه الموجة الجديدة مع القمع المسلط على الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من ترابه والمناخ السياسي المحيط بالقضية الصحراوية.

مبرزا جملة من الظروف والعوامل منها عزل المناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية عن العالم الخارجي من خلال حزام الذل والعار ورفض زيارة الصحافة والمراقبين الدوليين .

هذا بالإضافة الى الموقف الفرنسي داخل مجلس الأمن ومنع المينورصو من صلاحية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها لإطلاق العنان للمحتل المغربي بمواصلة سياسة التقتيل والتعذيب والمحاكمات الصورية في تناقض تام مع ما بنيت عليه الثورة الفرنسية من مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وما يدعيه ساسة الجمهورية الفرنسية الخامسة من قيم ومثل.